США объяснили удары по объектам в Сирии мерами самозащиты

Силы США нанесли артиллерийский удар в ответ на ракетную атаку в Сирии. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

«Силы США в Сирии под атакой многочисленных ракет действовали в целях самозащиты и осуществили контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям, с которых запускали ракеты», — сообщил Маротто.

Как стало известно ранее, район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что в этом районе разорвалось не менее восьми снарядов.

ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).