Славу КПСС в федеральном списке «Зеленой альтернативы» сменила Виктория Дайнеко

Певица, победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко, сменила рэпера Славу КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) в федеральной части списка партии «Зеленая альтернатива», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — заявили в «Зеленой альтернативе».

В партии рассказали, что рэпер принял решение об участии в выборах в Государственную Думу в мае, однако после изменил свое решение.

Ранее глава партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов рассказал об отношениях с властью и амбициях своей партии.

Руслан Хвостов создал в 2020 году партию «Зеленая альтернатива», и уже вскоре она получила право участвовать в выборах в Госдуму. Ряд медийных личностей, включая Славу КПСС и Васю Ложкина, говорили о сотрудничестве с новой политической силой.