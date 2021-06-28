Славу КПСС в федеральном списке «Зеленой альтернативы» сменила Виктория Дайнеко

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Виктория Дайнеко выступает на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии... Виктория Дайнеко выступает на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии...
Виктория Дайнеко выступает на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии...
Валерий Левитин/РИА «Новости»

Певица, победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко, сменила рэпера Славу КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) в федеральной части списка партии «Зеленая альтернатива», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — заявили в «Зеленой альтернативе».

В партии рассказали, что рэпер принял решение об участии в выборах в Государственную Думу в мае, однако после изменил свое решение.

Ранее глава партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов рассказал об отношениях с властью и амбициях своей партии.

Руслан Хвостов создал в 2020 году партию «Зеленая альтернатива», и уже вскоре она получила право участвовать в выборах в Госдуму. Ряд медийных личностей, включая Славу КПСС и Васю Ложкина, говорили о сотрудничестве с новой политической силой.