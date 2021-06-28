Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Американский актер Вин Дизель в эфире передачи The Kelly Clarkson Show заявил, что он планирует поставить мюзикл по киноэпопее «Форсаж».

«О, я очень хочу сделать мюзикл, так что да, я бы стал. Я всю жизнь умираю от желания сделать мюзикл!», — заявил Вин Дизель.

Он поделился, что почти снялся в ремейке классического американского мюзикла Guys and Dolls («Парни и Куклы») под режиссурой Стивена Спилберга.

«Долгое время я думал, что роль Натана Детройта в «Парнях и куклах» будет очень интересной для обновления, этого персонажа сыграл Фрэнк Синатра», — поделился Вин Дизель.

Актер уточнил, что несмотря на свое сильное желание поставить мюзикл по «Форсажу», он «определенно не в восторге» от мюзиклов по фильмам, и возможно, ему просто нужно подождать, пока Стивен Спилберг завершит создание ремейка по «Вестсайдской истории».

В мае фильм «Форсаж 9» снова возглавил российский прокат.