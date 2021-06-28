Фронтмен Little Big оторвал себе усы во время концерта

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, в ходе концерта схватил себя за усы и резко дернул, после чего кинул их в толпу зрителей возле сцены, передает «Пятый канал».

Позже стало известно, что исполнитель заранее сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Его выходка оказалась спланированным номером.

Таким необычным способом музыкант решил сообщить поклонникам о смене имиджа. После этого он выложил в своем Instagram фотографию, где запечатлен без усов, и спросил у подписчиков, как ему лучше идет.

«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?» — подписал снимок Прусикин.

Мнения поклонников артиста разделились. Одни шутят, что не узнают Ильича без усов, другие отмечают, что он помолодел, третьи советуют ему сделать еще и новую прическу.

Усы за время творчества Little Big были неотъемлемый частью образа певца.

Ранее Прусикин рассказал, почему расстался со своей супругой Ириной Смелой.