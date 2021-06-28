Фронтмен Little Big оторвал себе усы во время концерта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, в ходе концерта схватил себя за усы и резко дернул, после чего кинул их в толпу зрителей возле сцены, передает «Пятый канал».

Позже стало известно, что исполнитель заранее сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Его выходка оказалась спланированным номером.

Таким необычным способом музыкант решил сообщить поклонникам о смене имиджа. После этого он выложил в своем Instagram фотографию, где запечатлен без усов, и спросил у подписчиков, как ему лучше идет.

«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?» — подписал снимок Прусикин.

Мнения поклонников артиста разделились. Одни шутят, что не узнают Ильича без усов, другие отмечают, что он помолодел, третьи советуют ему сделать еще и новую прическу.

Усы за время творчества Little Big были неотъемлемый частью образа певца.

Ранее Прусикин рассказал, почему расстался со своей супругой Ириной Смелой.