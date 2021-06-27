Украина убрала Киркорова из «черного списка»

Российского певца Филиппа Киркорова убрали из «черного списка» министерства культуры и информационной политики Украины, говорится на сайте ведомства.

«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В «черном списке» минкульта находится 200 человек, Киркорова среди нет.

Ранее минкульт Украины по представлению Службы безопасности Украины включил Киркорова в список лиц, которые несут угрозу для нацбезопасности страны. Киркоров ответил на внесение в «черный список» песней на украинском языке.

Ранее российский рэпер Моргенштерн подал в суд< на СБУ — он требует исключить его из списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности.