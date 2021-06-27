Менеджер МакSим заявила о крайне тяжелом состоянии певицы

Представительница Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что состояние певицы оценивается как «крайне тяжелое». Она не смогла дать более подробную информацию о здоровье артистки, сославшись на медицинскую тайну. Также Богушевская опровергла новость о том, что МакSим якобы перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление, — сказала собеседница. — Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на «друзей певицы» сообщил о том, что она находится в критическом состоянии. Согласно источнику, МакSим «перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется».

16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через три дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 25 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится в коме с поражением более 75% легких.