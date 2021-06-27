Менеджер МакSим заявила о крайне тяжелом состоянии певицы

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Певица МакSим Певица МакSим
Певица МакSим
Global Look Press

Представительница Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что состояние певицы оценивается как «крайне тяжелое». Она не смогла дать более подробную информацию о здоровье артистки, сославшись на медицинскую тайну. Также Богушевская опровергла новость о том, что МакSим якобы перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление, — сказала собеседница. — Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на «друзей певицы» сообщил о том, что она находится в критическом состоянии. Согласно источнику, МакSим «перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется».

16 июня артистку госпитализировали с пневмонией (тест на коронавирус был отрицательным), через три дня ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 25 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится в коме с поражением более 75% легких.