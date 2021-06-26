Умер актер из фильма «Хождение за три моря» Леонид Топчиев

91-летний актер театра и кино Леонид Топчиев скоропостижно скончался у себя дома, в квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, врачи скорой помощи не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительной версии, артист скончался от естественных причин. Его тело было направлено в морг на медицинскую экспертизу.

Леонид Топчиев играл во МХАТе, в частности исполняя роли в постановках по Чехову и Булгакову. Снимался в фильмах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки». Одной из самых известных ролей Топчиева стал великий князь Московский Иван Васильевич III в фильме «Хождение за три моря», который был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 1958 году.

Артист работал главным режиссером Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Леонид Георгиевич также был профессором кафедры актерского мастерства в ГИТИС.