Стало известно о состоянии певицы MaкSим

Яна Богушевская, пиар-менеджер певицы MaкSим (настоящее имя Марина Максимова), рассказала о состоянии артистки, передает ТАСС.

По ее словам, исполнительница остается в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но врачи оценивают ее состояние как стабильное.

«Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», — сказала Богушевская.

Как сообщает Telegram-канал Baza, MaкSим находится в тяжелом состоянии. По данным канала, певицу с 75% поражения легких перевели в условную группу «КТ–4». К данной группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких.

В середине прошлой недели МакSим сообщила подписчикам, что оказалась в больнице с 40% поражением легких, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Уже через три дня, 19 июня, стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такое решение врачи приняли для улучшения состояния легких и предотвращения кислородного голодания.