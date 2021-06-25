Стали известны подробности нападения на актера из «Бандитского Петербурга»

В деле о нападении на актера Анатолия Хропова появились новые подробности, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что вечером перед нападением Хропов употреблял алкогольные напитки. Деталей произошедшего он не помнит и не может уточнить время, место и обстоятельства инцидента.

По факту происшествия проводится проверка в порядке статьи 144 и 145 УПК РФ.

Вечером 24 июня на Хропова напали злоумышленники, похитившие у артиста золотую цепочку, мобильный телефон и денежные средства в размере 5 тыс. руб. Информация об этом поступила в ОМВД России по Пресненскому району.

Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде. Сейчас он работает в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас он известен зрителям, прежде всего, как театральный и сериальный актер. Он снимался в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Зайцев +1», » Литейный 7», «Универ» и других.