Сериал «Сверхъестественное» обзаведется приквелом

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Кадр из сериала «Сверхъестественное» Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Warner Bros. Television

Телеканал The CW Television Network снимает приквел фантастического сериала «Сверхъестественное», передает Deadline.

Исполнительными продюсерами сериала «Винчестеры» станут исполнитель одной из главных ролей в «Сверхъестественном» Дженсен Эклс и его жена Дэннил Эклс, тоже снимавшаяся в оригинальном сериале. Сценарий напишет сценарист «Сверхъестественного» Робби Томпсон.

Повествование в новом сериале будет вестись от лица Дина Винчестера (Эклс). Главными героями шоу будут Джон и Мэри — родители Дина и его брата Сэма. Сюжет развернется вокруг их попыток спасти не только свою любовь, но и весь мир. «Когда вышел 15-й сезон «Сверхъестественного», мы знали, что это не конец. Как мы говорим в сериале, ведь ничто никогда не заканчивается по-настоящему», — сказал Эклс, добавив, что его персонаж всегда хотел больше узнать об отношениях родителей.

Сериал «Сверхъестественное» о двух братьях — борцах со злыми силами выходил на The CW Television Network с 2005 по 2020 год и выдержал 15 сезонов.

Ранее сообщалось, что третий сезон «Полового воспитания» получил дату премьеры.