Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Лесков

Актер Александр Лесков, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Лесков умер на 74-м году жизни, информации о причинах его смерти на данный момент нет.

Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После обучения он служил в театре и снимался в сериалах. Кроме «Улиц разбитых фонарей», он сыграл также в «Ментовских войнах», «Вороне», «Гончих» и «Спецназе».

Ранее в июне в возрасте скончался актер и каскадер Андрей Погребинский, который также исполнил роль в «Улицах разбитых фонарей». По словам друга актера, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

До этого, в феврале, в 53 года умер еще один актер из сериала — Дмитрий Бульба.