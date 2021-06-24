В Москве избили актера из «Бандитского Петербурга»

Актера Анатолия Хропова избили перед спектаклем в центре Москвы, сообщает телеканал РЕН.ТВ.

По данным телеканала, незадолго до начала выступления Хропов внезапно перестал выходить на связь с приятелем. Позже актера нашли недалеко от заведения в Леонтьевом переулке — неизвестные избили Хропова, отобрали у него деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Сообщается, что Хропов был отправлен в больницу, а ограбивших актера разыскивает полиция.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде. Сейчас он работает в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас он известен зрителям, прежде всего, как театральный и сериальный актер. Он снимался в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Зайцев +1», » Литейный 7», «Универ» и других.

Ранее сообщалось, что россиянин напал с ремнем на девушек, куривших кальян.