Долина призналась, кого хочет отправить на «Евровидение»

Певица Лариса Долина в эфире «Русского радио» призналась, кого хотела бы отправить представлять Россию на «Евровидении» в следующем году.

По словам Долину, Россию должен представлять Александр Панайотов. «Я бы начала бороться за то, чтобы он на будущий год поехал на конкурс. Фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой. Вспомним Селин Дион или ABBA», — поделилась Долина.

В 2021 году Россию на «Евровидении» представляла Манижа, которая понравилась Долиной. Однако артистка считает, что россиянку на конкурсе не поняли. Больше всего на последнем конкурсе Ларисе Долиной понравилась представительница Мальты.

Ранее коллега певицы Ларисы Долиной по Московскому государственному институту культуры рассказала о возможной болезни артистки, в этом году принимавшей госэкзамены у студентов своего курса в режиме онлайн.