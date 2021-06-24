Лидер «Коммунистов России» назвал видео с Лолитой о выносе Ленина «пиаром стареющей звезды»

Певица Лолита Милявская пытается «примазаться» к величию Владимира Ленина в связи с утратой популярности, заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Таким образом он прокомментировал «Газете.Ru» появление в сети видеоролика с участием Милявской, авторы которого призывают «не смотреть на труп» Владимира Ленина в рамках проекта #НевыносимоеВыносимо.

«Нам, как коммунистам, не впервые защищать историческую память и честь Владимира Ленина. Совершенно ясно, что госпожа Милявская, видно, стремительно теряя популярность, пытается просто «примазаться» к величию Ленина. Стареющая звезда решила использовать как кич имя Ленина, но она не понимает, что таким образом она оскорбляет и нашу советскую историю, и действует фактически антипатриотично, исходя из своих узких интересов, достаточно, как мне кажется, дешевого пиара», — сказал Сурайкин.

По его мнению, рост интереса к данной теме у знаменитостей связан с тем, что «среди простых людей все больше и больше растет уважение к Ленину и советскому периоду».

«На этой волне, они [знаменитости] пытаются дискредитировать [память о Ленине], естественно, осознавая, что это вызовет общественное внимание и бурное негодование. Они исходят из того, что черный пиар — это тоже пиар, поэтому, понимая, что по-другому они никак не могут выпендриться, они осуществляют нападки на наше великое советское прошлое», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось минутное видео «Лучше в планетарий». В ролике Милявская исполняет роль матери, которая везет детей в такси «на Ленина посмотреть». По пути до Красной площади водитель машины сообщает пассажирам о том, что на дороге сбили человека, и мать закрывает глаза детям, говоря, что им «не хватало еще труп разглядывать». В результате героиня Милявской меняет свое решение и ведет детей в планетарий. В конце ролика появляется хэштег #НевыносимоеВыносимо.

В интернете ранее появлялись и другие видео проекта #НевыносимоеВыносимое. Ролики объединяет тема перезахоронения Владимира Ленина. Несмотря на то, что в открытом доступе нет информации об авторах и заказчиках проекта, а также никаких заявлений от них, каждое из видео серии отличается подбором известных актеров и высоким уровнем производства.