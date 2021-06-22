Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского к годовщине начала ВОВ

В Сети появилась архивная запись стихотворения Арсения Тарковского «Суббота, 21 июня». Видео опубликовано на сайте RT.

Стихотворение представлено в авторском прочтении. Голос поэта наложен на хронику 1941 года, которая была отреставрирована с помощью нейросетей.

На кадрах — воины Ленинградской армии народного ополчения, которую сформировали жители города для его защиты. По информации на сайте телеканала, эта съемка проводилась перед отправкой ополченцев на фронт.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

В России в День памяти и скорби 22 июня в 80-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР прошла минута молчания.

22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан.