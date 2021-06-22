Стало известно о наследстве погибшего сына Башлачева

Погибший сын поэта и рок-музыканта Александра Башлачева Егор владел правами на музыку отца и долями в двух квартирах сообщает mk.ru.

Издание опубликовало текст завещания матери Егора Башлачева Анастасии Рахлиной, который ранее был доступен на ее странице в одной из социальных сетей. Она писала, что завещает свою квартиру в Химках Егору и сестре Башлачева-старшего Елене, а квартиру в центре Москвы — своей матери, Егору и сестре Башлачева-старшего.

Также известно, что Рахлина перед смертью оформила авторские права Александра Башлачева на сына, чтобы у молодого человека были деньги на существование.

Егор Башлачев скончался 19 июня. Тело совершившего самоубийство Башлачева обнаружила его 82-летняя бабушка.

Ранее сообщалось, что перед смертью у Егора Башлачева случилось обострение психического заболевания.