Назван гонорар Бузовой за выступление во МХАТе

Названа сумма гонорара певицы и телеведущей Ольги Бузовой за участие в спектакле МХАТ им. Горького о молодости Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Она играет роль певицы кабаре Беллы Шанталь, становящейся шпионкой и спасающей Сталина.

По данным «Пятого канала», за эту роль Бузова получила почти полмиллиона рублей, а за премьеру — 117 тыс. руб.

При этом, сообщает Forbes, ежегодные доходы Ольги Бузовой превышают 200 млн руб.

Билеты на постановку стоили от 500 руб. до 5 тыс. руб. Перекупщики за день до премьеры просили за один билет до 150 тыс. руб.

Известно, что Бузова продолжит играть в спектакле «Чудесный грузин» осенью.

Ранее во МХАТе рассказали, почему певица и телеведущая Ольга Бузова сфальшивила на сцене в спектакле «Чудесный грузин».