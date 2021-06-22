Кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался от гендерных наград

Кинофестиваль в испанском Сан-Себастьяне отменил разделение на актеров и актрис при вручении наград за лучшую игру, пишет Deadline.

В 2021 году актерские награды будут гендерно-нейтральными. «Серебряную раковину» будут вручать с формулировкой «за лучшую главную роль» и «за лучшую роль второго плана». «К этим переменам привело убеждение, что гендер, будучи социальным и политическим конструктом, не может быть критерием, по которому мы судим об игре», — заявил директор фестиваля Хосе Луис Ребординос, добавив, что это решение было принято после аналогичного хода руководства Берлинского кинофестиваля. «Это время перемен и принятия решений», — сказал он.

Фестиваль пройдет с 17 по 25 сентября с необходимыми «коронавирусными» ограничениями. Не будет вечеринок открытия и закрытия фестиваля, но организаторы обещают, что для актеров будет устроена традиционная красная дорожка.

Ранее Ассоциация кинопродюсеров оценила гендерно-нейтральные награды на Берлинале.