Билли Айлиш извинилась перед азиатами

Певица Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме.

В Stories своего Instagram она опубликовала текст, в котором объясняет попавшие в сеть видео, в которых якобы имитирует азиатский акцент и использует уничижительное слово, относящееся к одной из национальностей.

Она объяснила, что тогда ей было 13 или 14 лет, и она не понимала смысла песни с обидным словом, которую пела. Более того, она подчеркнула, что в ее семье никто не использовал это слово. «Независимо от моего невежества и тогдашнего возраста, ничто не изменит того, что это может причинить боль. И за это я прошу прощения», — написала она.

Обвинения в имитировании акцента Айлиш отмела. По ее словам, смешным голосом она с детства общается с родными и домашними питомцами. «Я буду использовать свои возможности, чтобы бороться за инклюзию, доброту, толерантность и равенство», — заключила она.

Ранее в TikTok был опубликован и завирусился ролик, автор которого нарезал видео с различных стримов и трансляций артистки — и на них Айлиш высмеивает азиатский акцент. Некоторые пользователи тут же пригрозили Билли «отменой» за расистское поведение, но дальше локальных обвинений дело пока не продвинулось.