«Не живу со своей женщиной»: Моргенштерн — об отношениях с Диларой

Рэпер Моргенштерн в подкасте блогера Данилы Поперечного рассказал о своих отношениях с возлюбленной Диларой.

Молодые люди встречаются уже три года, расставались на некоторое время, но позже возобновили роман. «Думаю, никогда уже так сильно не влюблюсь. Она же знала меня еще до всего этого хайпа. И в глазах всех других женщин я подсознательно буду видеть корысть. Сейчас мне кажется, что моногамия вполне реальна», — цитирует рэпера «СтарХит».

При этом Моргенштерн и Дилара не живут вместе «Я не живу со своей женщиной. Мне сложно представить, что кто-то будет ходить по дому. Есть ощущение, что я не смогу себя чувствовать свободно, читать рэп, заниматься ерундой. Но сейчас я покупаю новый дом. В нем 700 квадратных метров. Может, там мы сможем жить вместе», — размышляет музыкант.

Роман с Диларой, говорит Моргенштерн, повлиял на него положительно: он отказался от запрещенных веществ и не изменяет ей с девушками легкого поведения.

Ранее сообщалось, что Дилара сделала Моргенштерну предложение.