Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека» Джоанн Линвилл

Актриса Джоанн Линвилл, сыгравшая ромуланскую командиршу в оригинальном сериале «Стар Трек», скончалась на 94-м году жизни, сообщает USA Today со ссылкой на семью покойной.

Смерть наступила 30 июня. «Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью», — говорится в траурном сообщении семьи.

Всего с 1950-х по 2000-е годы Линвилл сыграла в более чем 100 фильмах и сериалах, среди которых «Сумеречная зона», »Альфред Хичкок представляет», «Ангелы Чарли», «Династия». Последним фильмом актрисы стал «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко.

В конце 1980-х Линвилл вместе с актрисой Стеллой Адлер основала актерскую школу под именем Адлер. В 2011 году Линвилл выпустила книгу «Семь шагов к актерскому искусству».

У Линвилл осталось двое рожденных в браке с режиссером Марком Райделлом детей, трое внуков и правнук — сын дочери покойной актрисы Кэрри Фишер Билли Лурд и внука Ливилл Остена.