Агент звезды «Кадетства» ответила на обвинения актера в домогательствах

Агент актера Александра Головина Анна Стародумова опровергла обвинения в домогательствах со стороны артиста к актрисе Дарье Митичашвили, передает издание «СтарХит».

Стародумова считает, что Митичашвили обвинила Головина в домогательствах, чтобы привлечь внимание к себе. «Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо», — высказалась менеджер.

Со Стародумовой согласен менеджер Александра Головина Станислав Калинкин. По его словам, он никогда не слышал подобного об Александре, а подробности инцидента ему неизвестны.

Ранее стало известно, что актриса Дарья Митичашвили обвинила Александра Головина в домогательствах. По ее словам, она с друзьями пошла на концерт в бар в центре Москвы. После выступления компания начала расходиться, и тут она почувствовала чужую руку, погладившую ее под юбкой. Она утверждает, что к ней прикоснулся именно Головин. После случившегося она написала заявление в полицию.