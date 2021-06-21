Экс-организатор концертов Лободы рассказал о ее новом романе

Бывший организатор гастролей певицы Светланы Лободы Стас Пшеницын в беседе с eg.ru рассказал о новом избраннике артистки.

По словам Пшеницына, это состоятельный человек, который не является отцом дочери Лободы. «Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света ее родила», — сказал Пшеницын.

До этого Светлане Лободе приписывали роман с немецким рок-музыкантом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица не подтверждала и не опровергала эти слухи, которые впервые появились в прессе в июле 2017 года, когда они с Линдеманном вместе пришли на музыкальный фестиваль «Жара».

Ранее Лобода впервые высказалась о скандале своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым.