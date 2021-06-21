Названо место похорон Анатолия Лысенко

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора, исполнительного директора ОТР Игоря Найговзина.

Прощание с тележурналистом начнется в Останкино в 11.00.

Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни. У Анатолия Лысенко осталась вдова Валентина, двое детей — главврач 52-й ГКБ Марьяна Лысенко и журналист-международник Виктор Лысенко, четверо внуков и четверо правнуков.

Ранее телеведущий Александр Любимов сообщил «Газете.Ru», что Анатолий Лысенко, с которым он вместе стоял у истоков культовой программы, «был душой» творческого коллектива».

Соболезнования выразила и телеведущая Ангелина Вовк. Она сказала, что «для нас, причастных к телевидению, он был как отец, брат и друг.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. В конце 1960-х начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», позднее предложил создать телеигру «Поле Чудес». В 1990-1996 гг. занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил ОТР.