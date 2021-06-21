Стали известны подробности гибели сына Александра Башлачева

У 32-летнего сына советского поэта и рок-музыканта Александра Башлачева Егора произошло обострение психического здоровья перед тем, как он погиб, пишет mk.ru.

Как сообщает издание, он с 17 лет состоял на учете в диспансере. За мужчиной постоянно присматривали родственников, он часто лежал в психиатрических больницах. С апреля до 18 июня Башлачев-младший содержался в специализированном учреждении. Он вернулся из больницы в крайне раздраженном состоянии. Сын музыканта постоянно принимал таблетки. Если он этого не делал, то становился агрессивным и крушил все, что находится вокруг — мебель, посуду.

По информации издания, 19 июня, в день трагедии, дома была 82-летняя бабушка Егора Б. Она решила прилечь отдохнуть в другой комнате. Перед этим Башлачев-младший курил. Пожилая женщина услышала шум и сочла, что ее внук вновь стал ломать мебель. Бабушка заметила, что его глаза были расширены.

Она заглянула в комнату внука, увидела разбитый стол для кормления больных. При этом сам он куда-то подевался. Женщина обошла квартиру, осмотрела туалет, после чего вышла на балкон. Затем она увидела, что ее внук лежит на асфальте. Предсмертной записки бабушка не обнаружила.

Ранее сообщалось, что Егор Башлачев совершил самоубийство.

Он родился 3 августа 1988 года уже после смерти своего отца, который скончался 17 февраля 1988 года.

Александр Башлачев предположительно покончил с собой. Точные причины его смерти не были установлены, однако по словам близких с годами он все больше чувствовал творческий кризис, потерю взаимопонимания с окружающими и одиночество. Башлачев был похоронен в Ленинграде на Ковалевском кладбище 23 февраля.