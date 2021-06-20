Стали известны подробности о ходе лечения погруженной в кому певицы МакSим

Госпитализированная с поражением легких певица МакSим по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала PR-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», — рассказала она.

19 июня стало известно, что МакSим была госпитализирована с пневмонией. Директор артистки Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.

Позднее сообщалось, что певицу ввели в искусственную кому. Лечащие врачи Абросимовой пояснили, что такое решение позволит организму больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.