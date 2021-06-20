Сын Александра Башлачева покончил с собой

Сын советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Тело 32-летнего Егора Башлачева было обнаружено 19 июня под окнами дома, он не оставил предсмертной записки. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был инвалидом второй группы.

Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года уже после смерти своего отца, который скончался 17 февраля 1988 года.

Александр Башлачев предположительно покончил с собой. Точные причины его смерти не были установлены, однако по словам близких с годами он все больше чувствовал творческий кризис, потерю взаимопонимания с окружающими и одиночество. Башлачев был похоронен в Ленинграде на Ковалевском кладбище 23 февраля.