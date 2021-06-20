Представитель МакSим рассказал о ее состоянии

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) остается в искусственной коме, рассказал ее представитель в беседе с РБК.

«Состояние стабильное», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что МакSим была госпитализирована с пневмонией. Директор артистки Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.

19 июня певицу ввели в искусственную кому. Лечащие врачи Абросимовой пояснили, что такое решение позволит организму больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».