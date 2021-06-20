Моргенштерн опроверг сообщения о женитьбе

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) в своем Instagram опроверг сообщения о том, что он сделал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной.

«Не делал я предложение», — сообщил Моргенштерн в Instagram-сторис.

Свое сообщение он написал без лица, на черном фоне, сопроводив смайликом, выражающим недоумения.

Слухи о свадьбе Моргенштерна и Дилары появились после публикации на ее канале, где девушка рассказала, что они встречаются уже 4 года и планируют пожениться.

А до этого Моргентштерн в своем Instagram писал, что созрел для отцовства, при этом он не видит необходимости идти в ЗАГС. Хотя от идеи заключить брак он полностью не отказывается.