Скончался художник-постановщик Феликс Ростоцкий

Ушел из жизни художник-постановщик, актер Феликс Ростоцкий. Об этом говорится на странице Фонда Ростоцких в Facebook.

Мужчина умер 14 июня 2021 года. Причина его смерти не сообщается.

Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. Он был художником-постановщиком фильмов «Внимание! Всем постам...», «Бармен из «Золотого якоря», «Где ваш сын?..» и сериала «Моя граница», который не успел доснять его двоюродный брат Андрей Ростоцкий.

Всего он в качестве художника принимал участие более чем в 25 картинах, а также сыграл в четырех художественных фильмах.