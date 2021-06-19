Врачи МакSим объяснили, почему ее ввели в искусственную кому

Лечащие врачи певицы МакSим (Марины Абросимовой) объяснили, почему ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что такое решение позволит организму больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.

У артистки поражены 40% легких, однако медики дают позитивные прогнозы.

Ранее источник в больнице сообщал, что в какой-то момент у певицы возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Поэтому было принято решение ввести ее в искусственную кому.

16 июня стало известно, что МакSим была госпитализирована с пневмонией. Директор певицы Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.