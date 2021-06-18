Названа причина смерти актера Андрея Егорова

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Названа предварительная причина смерти заслуженного артиста России Андрея Егорова, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, артист умер от острой сердечной недостаточности.

Известно, что полицейские нашли тело 50-летнего актера в его квартире в доме на Рабочей улице в Москве. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, а дверь в квартиру на момент прибытия сотрудников полиции была закрыта.

Прощание с Андреем Егоровым пройдет 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно.

Андрей Егоров стал известен благодаря ролям таких фильмах, как «Оптимисты», «Жених» и «Смерш». Он также сыграл более 20 ролей в Театре армии.

О смерти Андрея Егорова Центральный академический театр Российской армии. сообщил 17 июня.