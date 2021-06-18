Трое детей Джоли и Питта хотели выступить против отца в суде

Дети актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта хотели выступить против отца в суде, сообщает Us Weekly.

Стало известно, что еще в декабре 2020 года адвокаты Джоли предоставили документы, согласно которым свидетельствовать против Питта высказали желание трое из шести детей. «Дети, вопрос об опеке над которыми сейчас решается, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд повлияет на их эмоциональное состояние. Трое детей попросили возможность высказаться. Заставлять их переживать что-то, что окажется бесполезным и пустым — жестоко», — указывается в документах.

Документ — часть бумаг, которые Джоли собирает против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела о разводе из-за его деловых и профессиональных связей с командой Питта. Ранее она уже пыталась отстранить его от дела, но запрос был отклонен.

При этом в мае 2021 года сообщалось, что Питт выиграл у Джоли суд об опеке над детьми.

У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли познакомила бывшего мужа с детьми от Питта.