В СБУ отреагировали на желание Моргенштерна судиться

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко высказался насчет желания российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) судиться со спецслужбой из-за того, что ему запретили приезжать в страну, передает агентство УНИАН.

По его словам, СБУ работает исключительно в рамках законодательства и готова в суде отстаивать позицию по включению этого хип-хоп-исполнителя в «черный список» артистов.

«Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде», — отметил Дехтяренко.

Он также указал, что в письме, которое было отправлено украинскому Минкульту, содержится аргументированная позиция по поводу того, почему СБУ рекомендует внести Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

В Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна.

Ранее Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины из-за запрета приезжать в государство. Он потребовал исключить его из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск артиста.

В апреле 2021 года стало известно, что Минкульт Украины включил Моргенштерна в «черный список» из-за пропаганды «культа насилия и жестокости».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.