Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

Заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Егоров скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

Что послужило причиной кончины артиста неизвестно. Уточняется, что прощание с ним пройдет 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно.

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата», — говорится в сообщении театра.

Андрей Егоров стал известен благодаря ролям таких фильмах, как «Оптимисты», «Жених» и «Смерш». Вместе с этим он также сыграл более 20 ролей в Театре армии. Последние годы был занят в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер (Кабала Святош)» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави).

15 июня сообщалось о смерти заслуженного артиста России Петра Деметра.