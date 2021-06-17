Бывший солист «Лесоповала» попал в больницу после избиения в Сочи

Бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева избили Сочи, в результате чего он получил травму лица и был госпитализирован. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Мужчина находится в больнице города Сочи после избиения местными жителями. Он с трудом разговаривает и не может передвигаться самостоятельно», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, музыкант приехал в город с концертом и после выступления вместе со своим звукорежиссером Казанцев направился в отель, чтобы отдохнуть и обсудить предстоящие концерты По словам экс-солиста «Лесоповала», хозяйка заведения обвинила их в дебоширстве, хотя они не шумели.

Отмечается, что поначалу конфликт проходил мирно. Однако вскоре вмешался сын хозяйки, который ударил Казанцева в левую часть головы. Врачи поставили музыканту диагноз «перелом челюстно-орбитального комплекса».

Казанцев рассказал телеканалу, что в настоящее время он с трудом может есть жидкую пищу, и после того, как спадет отек, врачи, возможно, его прооперируют.