Познер призвал власти обязать россиян прививаться

Телеведущий Владимир Познер в беседе с news.ru высказался о политике российских властей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он сказал, что не стал бы дарить россиянам подарки за вакцину, а сделал бы ее обязательной. «Вы знаете, если бы я решал этот вопрос, то решал бы его совершенно по-другому. Я бы обязывал людей. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве. Вместо 2,5 тысячи восемь тысяч больных», — отметил он.

По его словам, он также не понимает решение некоторых региональных властей выплачивать пациентам ряда категорий деньги за сделанную прививку. «Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались», — говорит он.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60% работающих жителей столицы.