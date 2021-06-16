В ОНК рассказали о жизни Хованского в СИЗО

Блогера Юрия Хованского впервые за пять дней в СИЗО № 6 в Горелово посетил член Общественной наблюдательной комиссии, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам общественника, в СИЗО Хованский гадает сканворды, ходит в библиотеку, пользуется возможностью переписки и взаимодействует со следователем. Сокамерником блогера оказался «интеллигентный» мужчина, который был арестован впервые.

Известно, что Хованский соблюдает распорядок подъемов и прогулок. Еще до задержания он говорил своему адвокату о проблемах со здоровьем, однако какие болезни есть у Хованского — неизвестно.

После карантина блогер будет направлен в «Кресты».

Блогера Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. Свою вину он признал частично.

10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Адвокаты блогера намерены оспорить это решение.