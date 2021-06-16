Аскольд Запашный подтвердил свое выдвижение в Госдуму

Дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии.

Он отметил, что уже долгое время чувствует, что у людей есть нужды, с которыми он может помочь. «Я баллотируюсь от партии «Справедливая Россия». На протяжении многих лет чувствую, что у людей есть определенные нужды. Эти нужды являются не моими личными интересами, а интересами тех, кто рядом со мной», — сказал Запашный.

«Я достиг достаточно большого уровня в своей профессии и начал сталкиваться с постоянными просьбами сторонних людей — как деятелей искусства, так и посторонних лиц, которые видят нас, успешных, и просят о помощи. Со временем понимаешь, что поговорка «Хочешь сделать хорошо – сделай сам» является очень актуальной», — заключил он.

Ранее о выдвижении Запашного в Госдуму рассказали анонимные источники в «Справедливой России».