«Лежит, терпит»: директор Максим о состоянии госпитализированной с ковидом певицы

Директор певицы Максим Маргарита Соколова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией.

По словам Соколовой, у Марины Максимовой (настоящее имя артистки) может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный тест на ковид. «У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, — это ковид. Хотя на тесте отрицательный показатель», — уточнила она. «У меня то же самое, но на тесте положительный результат. Я встать не могу, падаю сразу в обморок, голова кружится», — добавила директор.

Сейчас Максим получает необходимую медицинскую помощь. »Марина сейчас проходит лечение. Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела, а мне нельзя, потому что у меня аутоиммунное заболевание. Где подхватили вирус — даже догадок нет», — говорит Соколова.

Известно, что 15 июня в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса за сутки.

Ранее представитель актрисы Елены Сафоновой опровергла слухи о коронавирусе у артистки.