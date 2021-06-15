Брэд Питт станет киллером в новом фильме «Скорый поезд»

Студия Sony Pictures анонсировала выход в 2022 году фильма «Скорый поезд» Дэвида Лейтча, пишет Variety.

Сюжет фильма, сценарий которого был написан по книге Котаро Исаки «Maria Beetle», разворачивается вокруг пятерых киллеров, оказавшихся в одном поезде сыграет Брэд Питт, также в фильме снимутся Джоуи Кинг («Рамона и Бизус»), Эндрю Кодзи («Острые козырьки»), Сандра Баллок («Восемь подруг Оушена») и др.

Еще один новый релиз студии — комедия «О, черт возьми, нет» Китао Сакурая, в которой сыграют Джек Блэк («Отпуск по обмену») и Айс Кьюб. По сюжету, герой Блэка влюбляется в маму героя Айс Кьюба. Авторами сценария выступят Скот Армстронг («Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок»), Трейси Оливер («Соседи»), Джессика Гао («Рик и Морти») и Родни Ротман («Человек-паук: Через вселенные»).

Премьера «Скорого поезда» запланирована на 8 апреля, комедии «О, черт возьми, нет» — на 1 июля.

Ранее Брэд Питт попал в топ лучших актеров последнего десятилетия по версии россиян.