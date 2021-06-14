«Круэлла» возглавила российский прокат

Криминально-приключенческая комедия «Круэлла» возглавила российский кинопрокат в выходные, сообщает портал Кинобизнес.

С 10 по 13 июня картина собрала 148,4 млн руб. В прокат фильм вышел 28 мая. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Фильм собрал $48,5 млн по всему миру и получил положительные отзывы за отображение эстетики панк-рока 1970-х.

На втором месте по сборам оказался фильм ужасов «Заклятие-3: по воле дьявола», собравший за выходные 120 млн руб. На третьем — хоррор-фильм Джона Красински «Тихое место - 2»— 82,3 млн руб.

На прошлой неделе «Тихое место 2» возглавил прокат в России и СНГ, собрав 180,5 млн руб.

Ранее стало известно, что режиссер «Круэллы» Крейг Гиллеспи, сценарист Тони Макнамара и исполнительница главной роли Эмма Стоун вернутся к съемкам второй части фильма.