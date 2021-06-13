Режиссер Адасинский ушел из МХАТа после постановки с Бузовой

Петербургский режиссер, создатель и руководитель театра Derevo Антон Адасинский опубликовал открытое письмо, в котором объявил о прекращении сотрудничества с Московским художественным академическим театром (МХАТ).

Причиной тому стал спектакль «Чудесный грузин» с телеведущей Ольгой Бузовой в одной из ролей.

«Золото» на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и Музыкальному Театру Детей Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи. Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная «МХАТовская» публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — говорится в письме.

11 июня на сцене МХАТ им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Ольга Бузова сыграла в постановке роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает главу правительства СССР.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил «разобраться» с приглашением телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа.