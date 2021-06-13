Стал известен график работы московских музеев, кинотеатров и театров 15-19 июня

Министерство культуры России уточнило графики работы учреждений с 15 по 19 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров устанавливается режим работы выходного дня — воскресенья.

Кроме того, в федеральных учреждениях должны усилить профилактические меры по COVID-19.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.