Суд рассмотрит вопрос о лишении Элджея водительских прав

Мировой суд рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Элджея, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Судебное заседание в отношении музыканта назначено на 23 июня. Ему вменяется совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Наказание по этой статье влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В мае на посту ГИБДД на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль BMW i8, за рулем которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Позже стало известно, что за рулем находился Элджей, вместе с ним в салоне находилась его супруга, телеведущая Анастасия Ивлеева. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения артист проходить отказался, также он отказался отправлять машину на штрафстоянку.