«Конька-Горбунка» покажут в Северной Америке

Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) выкупила права на российский фильм «Конек-Горбунок» Олега Погодина, сообщает ФАН.

Фильм-сказку будут показывать в кинотеатрах Северной Америки. Договор по продаже прав был заключен на онлайн-рынке Key Buyers Event: Digital. «Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту «Конек-Горбунок». Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм», — рассказали в пресс-службе «Роскино».

Премьера «Конька-Горбунка» состоялась 18 февраля. Главного героя озвучил Павел Деревянко, его партнером по съемкам стал Антон Шагин, которому досталась роль Ивана-дурака. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Михаил Ефремов и Олег Тактаров. Бюджет фильма составил около 760 млн руб.

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