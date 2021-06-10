Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы разделил имущество юмориста Евгения Петросяна и народной артистки Елены Степаненко: каждый из бывших супругов получит половину совместно нажитого имущества. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на участника закрытого разбирательства.

«Суд принял решение разделить имущество поровну между сторонами», — сказал источник.

Официальных комментариев пока не поступало.

В ноябре 2018 года брак юмористов был расторгнут. Оценку назначили в марте 2019 года, ее проводил госцентр при Минюсте, процесс шел почти два года. Петросян и Степаненко провели в браке 33 года. Через год после развода артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.

Ранее супруга Петросяна пожаловалась на «заказную» травлю.