Центр «Э» заинтересовался опубликовавшим песню Хованского анонимом

Сотрудники Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ) заинтересовались пользователем, который опубликовал на YouTube песню блогера Юрия Хованского с признаками оправдания терроризма.

Об этом сообщает «Фонтанка». Аноним в июле 2020 года опубликовал на видеохостинге две аудиодорожки, которые легли в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, возбужденного в отношении Хованского.

Песни, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее заложница «Норд-Оста» потребовала наказать Хованского пожизненным заключением.