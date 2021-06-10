Заложница «Норд-Оста» потребовала дать Хованскому пожизненное

Бывшая заложница «Норд-Оста» Виктория, которая вместе с семьей в 2002 году пришла на представление на Дубровке и была захвачена во время теракта, высказалась о наказании для задержанного блогера Юрия Хованского.

Она отметила, что ее родственница, потерявшая на Дубровке ребенка, не слышала песню блогера, в тексте которой Хованский оправдывает теракт и говорит об убийстве русских детей. «То, что он сделал, — это преступление. За это надо его судить. До 7 лет колонии — это мало. Я считаю, что за такие вещи надо сажать пожизненно и об этом надо сообщать», — цитирует Викторию сайт kp.ru.

По мнению Виктории, Хованский — «не человек». «То, что он сделал — это сродни расстрелу в школе», — говорит она, добавляя, что если блогер не будет заключен в тюрьму, его следует отправить в психиатрическую клинику.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма.