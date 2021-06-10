Следствие назвало желаемую меру пресечения для Хованского

Следственные органы выйдут 10 июня в суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Юрию Хованскому в виде заключения под стражу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Уголовное дело было заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Хованский полностью признал свою вину.

Ранее по делу Хованского был допрошен блогер Дмитрий Ларин.